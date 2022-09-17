На голом энтузиазме, в шортах и майках: уникальная пожарная бригада спасает дома односельчан после обстрелов

Мужчины в одной из общин Юга объединились и встали на защиту домов и хозяйств от огня.

Выкопали из-под завалов старую пожарную машину, отремонтировали, научились пользоваться инвентарем и стали добровольной женой в своей общине и боролись с огнем во время самых ожесточенных боев, говорится в ТСН.

Это история невероятной пожарной бригады, которые на самом деле совсем не пожарные. Простые деревенские ребята сплотились, чтобы защитить свой дом от огня. И удивили даже профессиональных спасателей.

В своей обычной довоенной жизни Саша – сварщик, гордившийся своей работой, и селом в котором жил. «Деревня процветала, все занимались тем, кто чем хотел», — рассказывает Саша.

Когда пришла война, вместе с односельчанами он начал делать то, чего никогда не делал – тушить пожары.

Боевки пожарных у Саши и друзей появились далеко не сразу – сначала ездили в том, в чем и были. Село оказалось на передовой линии и от постоянных прилетов артиллерии постоянно пылало.

Еще один Саша из бригады раньше работал в поле, отвечал за помидоры, но разве сейчас о помидорах, когда все вокруг горит.

Мужчины рассказывают, как у них появилась настоящая пожарная машина. В соседней деревне был старенький ЗИЛ, который после обстрела оказался под завалом. «Немножко спрятали ее, потому что когда решисты были близко, чтобы они не забрали, там был «приход» и эту машину немного там засыпало и они откопали, подлатали», — рассказывают ребята.

Помятый, но боеспособный автомобиль ребята приютили у себя, научились пользоваться и только где-то огонь – сразу ехали тушить.

На один из пожаров приехали профессиональные спасатели, а там уже были ребята – в майках и шортах, лили воду на огонь. «Это люди, которые одновременно и профессионалами, и непрофессионалами. Это люди, которые на энтузиазме проявляют свою инициативу, храбрость и отвагу, помогают приближать нашу победу», — говорят в ГСЧС.

После этого пожарным-любителям и подарили профессиональную форму. Линия фронта продвинулась вперед и работы стало меньше, но тут еще не совсем тихо.

В салоне их ЗИЛа запасные боевки – любой из села всегда может присоединиться к борьбе с огнем. Ребята говорят, что раньше в их команде было больше людей, но часть дружины ушла в вооруженные силы. Все вместе они верят, россиян победят, деревню отстроят.

Голые-босые и в огонь: в День спасателя история сельских парней, тушащих пожары вместо профессионалов

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