На грани жизни и смерти: уникальное видео, как вертолеты долетели до заблокированной "Азовстали"

На грани жизни и смерти: уникальное видео, как вертолеты долетели до заблокированной "Азовстали"

Появились уникальные кадры пролета украинских вертолетов в заблокированный Мариуполь, которые перебрасывали помощь защитникам города на "Азовстали".

Операцию проводили специалисты ГУР Минобороны и полк "Азов".

Соответствующий ролик, сделанный предположительно еще ранней весной, 31 мая опубликовал официальный Telegram-канал Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Чтобы доставить защитникам Мариуполя крайне необходимое оружие и боеприпасы, вертолетчики ВС Украины и спецназовцы ГУР МО Украины провели уникальную по сложности операцию", — отметили в ГУР.

Стоит отметить, что ранее стало известно, что было 7 таких вылетов на глубину более 100 километров, в которых участвовали 16 вертолетов. По словам первого командира и основателя полка "Азов" Андрея Белецкого, таких операций история еще не знала.

Украинские пилоты вертолетами доставляли в заблокированный Мариуполь подкрепление, вооружение, лекарства и прочее необходимое защитникам. Также они забирали раненых и тела убитых.

Как сообщил основатель "Азова", спецоперация авиапрорыва была спланирована и проводилась под эгидой Главного управления разведки Минобороны Украины. Сам Белецкий занимался организацией десанта. Благодаря спецоперации удалось переправить вертолетами для усиления обороны города 72 бойца "Азова".

Напомним, 20 мая президент Владимир Зеленский сообщил, что из "Азовстали" эвакуировали практически всех людей. По данным министерства обороны Великобритании, из "Азовстали" эвакуировали 1700 защитников Мариуполя, украинские власти не называют количество военных.