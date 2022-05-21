На границе Беларуси оккупанты наращивают системы радиоэлектронной разведки, есть угроза обстрелов ракетами

На территории Беларуси заметили наращивание техники для проведения радиоэлектронной разведки и борьбы.
Российские захватчики размещают свою технику в приграничных с Украиной районах.
Об этом сообщили 21 мая в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
"Отмечается наращивание системы радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы в приграничных с Украиной районах", — отмечают в Генштабе.
Вместе с тем отмечается, что за прошедшие сутки на Волынском и Полесском направлениях, в целом, ситуация существенных изменений не претерпела. Впрочем, сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов по гражданским и военным объектам Украины на территории соседней Беларуси.
Напомним, начались 87 сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Продолжаются обстрелы вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны наших войск в Донецком операционном районе и Славянском направлении. Враг обстрелял приграничные районы Сумщины и Черниговщины, планирует форсировать Северский Донец. Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ 21 мая.
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