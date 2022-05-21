На границе Беларуси оккупанты наращивают системы радиоэлектронной разведки, есть угроза обстрелов ракетами

На границе Беларуси оккупанты наращивают системы радиоэлектронной разведки, есть угроза обстрелов ракетами

На территории Беларуси заметили наращивание техники для проведения радиоэлектронной разведки и борьбы.

Российские захватчики размещают свою технику в приграничных с Украиной районах.

Об этом сообщили 21 мая в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Отмечается наращивание системы радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы в приграничных с Украиной районах", — отмечают в Генштабе.

Вместе с тем отмечается, что за прошедшие сутки на Волынском и Полесском направлениях, в целом, ситуация существенных изменений не претерпела. Впрочем, сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов по гражданским и военным объектам Украины на территории соседней Беларуси.

Напомним, начались 87 сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Продолжаются обстрелы вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны наших войск в Донецком операционном районе и Славянском направлении. Враг обстрелял приграничные районы Сумщины и Черниговщины, планирует форсировать Северский Донец. Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ 21 мая.

Читайте также: