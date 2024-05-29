На границе с Черниговщиной и Сумщиной РФ сохраняет военное присутствие, работают ДРГ – Генштаб

В Генштабе рассказали оперативную информацию о ситуации на фронте.

Вооруженные силы Украины продолжают сосредоточивать основные усилия в Таврическом, Донецком и Слобожанском операционных районах на недопущении продвижения оккупационных войск России в глубину нашего государства, срыве выполнения им задач по установлению полного контроля над Донецкой, Луганской и частью Харьковской областей.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ за 29 мая.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ.

За прошедшие сутки произошло 139 боевых столкновений. В целом враг нанес по позициям ВСУ и населенным пунктам три ракетных удара с применением четырех ракет, 86 авиаударов с применением 96 УАБов, совершил около трех тысяч обстрелов из разных типов вооружения, в том числе 187 из реактивных систем залпового огня.

В ночь на 29 мая 2024 года оккупанты атаковали Украину 14 ударными БпЛА типа "Shahed" с территории России из района Приморско-Ахтарск. В результате были сбиты 13 "Шахедов" в Николаевской, Кировоградской и Ровенской областях.

На Харьковском направлении с начала суток наши войска отражали две атаки противника в районе Липцев. Одно из боеприкосновений продолжается. Потери оккупантов уточняются. Подразделения наших войск проводят мероприятия по укреплению обороны. По уточненным данным за минувшие сутки в этом направлении враг потерял 195 человек.

Также уничтожены танк оккупантов, семь артиллерийских систем, одна РСЗО, 13 автомобилей и пять единиц специальной техники. Кроме того, повреждены два танка, три артиллерийских системы, восемь автомобилей и четыре единицы специальной техники.

На Купянском направлении с начала суток отбита атака в районе Степной Новоселовки. Еще одно боевое столкновение продолжается возле Петропавловки.

На Северском направлении одну атаку российских захватчиков украинские воины отбили возле села Выимка.

На Краматорском направлении с начала суток противник уже дважды пытался вытеснить наших воинов с позиций. Штурмовые действия враг безуспешно проводил в районах Ивановского и Клещиевки.

Как и за прошедшие сутки, наиболее напряженной ситуация остается на Покровском направлении. Сейчас там продолжаются восемь боевых столкновений. С наибольшей интенсивностью враг действует вблизи Новоселовки Первой. Еще два вражеских штурма отражены, в частности, в районе Яснобродовки. Силы обороны проводят мероприятия по стабилизации обстановки на данном направлении.

По уточненным данным за минувшие сутки на Покровском направлении российский агрессор потерял 394 человека. Также уничтожены 15 боевых бронированных машин, пять автомобилей и три вражеских склада. Кроме того, поврежден вражеский танк, шесть боевых бронированных машин и девять артсистем.

На Кураховском направлении одна атака неподалеку от Красногорвики уже отбита. Противник успеха не имел. Потери захватчиков уточняются.

С начала суток на Времивском направлении произошло одно боевое столкновение в районе Малых Щербаков.

НА Приднепровском направлении враг сегодня активных наступательных действий не проводил.

На остальных направлениях – обстановка существенных изменений не претерпела.

Напомним, оккупанты штурмуют Липцы – командир бригады НГУ предупредил об опасности для Харькова.

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