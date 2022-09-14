На границе Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка с использованием минометов

На границе Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка. Одна из сторон применила минометы.
Утром 14 сентября на границе Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка. Инцидент, по данным одной из сторон, произошел в результате того, что наряд пограничной службы Кыргызстана обнаружил пограничный наряд Таджикистана, якобы занявший "боевые позиции".
Об этом сообщили в пресс-службе пограничной службы ГКНБ КР.
Как стало известно, пограничники возле Булак-Баши Баткенского района Баткенской области обнаружили военных Таджикистана, якобы занявших "боевые позиции" на неописанном участке границы.
“Игнорируя законные требования киргизской стороны покинуть территорию, таджикские пограничники открыли огонь. В ответ пограничники ПС ГКНБ Кыргызстана также применили оружие. Началась перестрелка между пограничными нарядами, во время которой таджикская сторона применила минометы”, – рассказали в пресс-службе пограничной службы.
По состоянию на 12:40 по местному времени ситуация на границе оставалась напряженной, но перестрелка прекращена. Состоялись переговоры между начальником областного управления ПС ГКНБ Кыргызской Республики по Баткенской области и начальником областного управления ПВ ГКНБ Республики Таджикистан в Согдийской области.
Позже стало известно, что в результате инцидента двое военных Кыргызстана получили ранения.
Напомним, что россияне случайно признали их потери в войне и отметили, что готовятся к смерти еще 100 тысяч.
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