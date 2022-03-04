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На границе Полтавской и Сумской областей оккупанты бросили свои танки - фото

На границе Полтавской и Сумской областей оккупанты бросили свои танки - фото

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На границе Полтавской и Сумской областей оккупанты бросили свои танки - фото

Оккупанты оставили технику под открытым небом.

Несколько российских танков оставили после себя военные РФ под открытым небом.

Об этом сообщил глава Полтавской ОГА Дмитрий Лунин.

По его словам, на границе Сумской и Полтавской областей российские оккупанты скрылись. Зато оставили свою технику.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 9166 человек,
  • танков ‒ 251 ед,
  • Боевых бронированных машин – 939 ед,
  • артиллерийских систем –105 ед,
  • РСЗО — 50 ед,
  • средства ПВО — 18 ед,
  • самолетов – 33 ед (уточняется),
  • вертолетов – 37 ед,
  • автомобильной техники — 404 ед,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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