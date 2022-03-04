На границе Полтавской и Сумской областей оккупанты бросили свои танки - фото

Оккупанты оставили технику под открытым небом.

Несколько российских танков оставили после себя военные РФ под открытым небом.

Об этом сообщил глава Полтавской ОГА Дмитрий Лунин.

По его словам, на границе Сумской и Полтавской областей российские оккупанты скрылись. Зато оставили свою технику.