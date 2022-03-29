На границе с Беларусью национализировали семь грузовиков на нужды ВСУ

Примерная общая стоимость транспортных средств составляет 9 млн грн.
Сотрудники Бюро экономической безопасности совместно с Волынской областной военно-гражданской администрацией национализировали 7 грузовых транспортных средств, принадлежащих компаниям из Беларуси и России.
Грузовики обнаружили на одном из пунктов пропуска государственной границы с Республикой Беларусь.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Грузовики вывозили товарно-материальные ценности в Республику Беларусь. Ориентировочная общая стоимость транспортных средств составляет около 9 млн грн.
"Три грузовых автомобиля уже переданы Вооруженным Силам Украины. В настоящее время принимаются меры с целью изъятия других 4 грузовых автомобилей и принятия решения по дальнейшей передаче военным", — говорится в сообщении.
Напомним, в Закарпатье национализируют 30 российских цистерн с сжиженным газом стоимостью 35 млн грн.
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