На границе с Беларусью национализировали семь грузовиков на нужды ВСУ

На границе с Беларусью национализировали семь грузовиков на нужды ВСУ

Примерная общая стоимость транспортных средств составляет 9 млн грн.

Сотрудники Бюро экономической безопасности совместно с Волынской областной военно-гражданской администрацией национализировали 7 грузовых транспортных средств, принадлежащих компаниям из Беларуси и России.

Грузовики обнаружили на одном из пунктов пропуска государственной границы с Республикой Беларусь.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Грузовики вывозили товарно-материальные ценности в Республику Беларусь. Ориентировочная общая стоимость транспортных средств составляет около 9 млн грн.

"Три грузовых автомобиля уже переданы Вооруженным Силам Украины. В настоящее время принимаются меры с целью изъятия других 4 грузовых автомобилей и принятия решения по дальнейшей передаче военным", — говорится в сообщении.

Напомним, в Закарпатье национализируют 30 российских цистерн с сжиженным газом стоимостью 35 млн грн.

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