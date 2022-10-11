"На границе с Беларусью очень важно сохранять бдительность": Наев проверил готовность спецподразделений (видео)

В Северной операционной зоне вблизи границы с Беларусью командующий Объединенными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев проверил готовность подразделений специального назначения к выполнению задач.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

"Сегодня на границе с Беларусью очень важно сохранять бдительность, и поэтому постоянная отработка соответствующих мер направлена на обеспечение должного уровня защиты как гражданских, так и военных объектов от возможных террористических угроз. Военнослужащие тренируются в условиях, максимально приближенных к реальным", – подчеркнул Наев.

Военные ВСУ провели контрдиверсионные мероприятия, а именно – отработку механизмов выявления и обезвреживания условных диверсионно-разведывательных групп, передвигаемых по автотранспорту, а также уничтожение незаконных вооруженных формирований.

Так, по сценарию учений в подразделение поступил сигнал о движении двух диверсионно-разведывательных групп. Одна – в составе военной колонны, другая – замаскирована под мирных людей на гражданских автомобилях, что было отвлекающим маневром.

Взвод специального назначения в количестве двух групп прибыл в указанный район, заблокировав направления движения вражеских диверсионно-разведывательных групп. Подготовив засады, военные обезвредили технику противника и захватили в плен диверсантов.

Следующим этапом учений стал эпизод по уничтожению вражеского воздушного десанта.

Отмечается, что эти учения проводятся систематически и направлены на то, чтобы личный состав знал, как правильно действовать во время тех или иных угроз. Для каждого обучения создается отдельная обстановка, в ходе которой военнослужащие отрабатывают вопросы на разных направлениях и разных объектах.

Путин и Лукашенко развертывают общую группировку войск у границы Украины

В Минобороны Беларуси заявили, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и российский президент-террорист Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.

Александр Лукашенко также сделал заявление, что якобы НАТО в странах Европы рассматривают "варианты возможной агрессии против Беларуси", в том числе и применение ядерного оружия.

В Генштабе отметили, что режим самопровозглашенного президента Беларуси и дальше поддерживает вооруженную агрессию Путина и РФ, предоставляет плацдармы для нанесения ударов по территории Украины и оружие.

По мнению Алексея Арестовича, в ближайшее время нападения на Украину с территории Беларуси не будет, ведь белорусская армия к этому не готова – режим Лукашенко просто уже отдал Путину запасы оружия и техники.

В свежем отчете американского Института войны (ISW) сообщается, что Лукашенко не может себе позволить внутренние последствия прямого белорусского вмешательства в войну.

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