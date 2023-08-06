На границе Сумской области с РФ заработал гуманитарный коридор: подробности

На границе Сумской области с Россией заработал гуманитарный коридор. Украинцы, которые эвакуируются с временно оккупированных территорий, могут вернуться на подконтрольную территорию Украины через пункт пропуска Колотиловка (РФ) – Покровка (Украина).

Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Со вчерашнего дня, пункт пересечения на границе Белгородской и Сумской областей снова возобновил свою работу", — говорится в сообщении.

На украинской границе действует волонтерский гуманитарный центр, где все украинцы могут получить бесплатную психологическую, юридическую и гуманитарную помощь, а также переночевать и добраться до Сум или других городов Украины.

Желающие эвакуироваться из Сумской области могут воспользоваться специальным эвакуационным поездом Сумы-Киев. Он ежедневно курсирует из Сум: отправляется в 6:47 и прибывает в Киев в 11:41.

"На вокзале Укрпочта выплачивает каждому гражданину по прибытию 3 тысяч гривен для детей и лиц с инвалидностью и 2 тысяч гривен для всех других лиц. Всех желающих Киевская ОВА будет размещать в модульном городке Вышгородского района", — говорится в сообщении.

По вопросам эвакуации можно обращаться по телефону горячей линии Сумской ОВА: (0542)-77-99-55 или круглосуточную горячую линию Минреинтеграции: 15-48. Для сообщений через мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber действует номер: (096) 078-84-33.

Напомним, в Хмельницкой области погиб спасатель во время ликвидации последствий удара.

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