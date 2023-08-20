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На границу с Беларусью бросили больше украинских пограничников: что происходит

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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На границу с Беларусью бросили больше украинских пограничников: что происходит

Украинские пограничники. ФОТО: Сергей Наев/Telegram

Наев подчеркнул, что государственная граница Украины с Беларусью плотно заминирована.

На границе с Беларусью на Волынском направлении увеличено количество пограничных нарядов и усилена разведка.

Об этом сообщил командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев.

"На Волынском направлении проходят мероприятия по укреплению охраны и обороны государственной границы Украины. В частности, увеличено количество пограничных нарядов, организован мониторинг ситуации по ту сторону государственной границы, усилена боевая служба и ведение разведки", — говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что государственная граница Украины "плотно заминирована и в сочетании с природными препятствиями создает зоны непроходимости для враждебных сил".

Напомним, в Беларусь прибыл первый военный эшелон из России для совместных учений ОДКБ.

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Дата публикации
Просмотры
2365
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