На Гуляйпольском направлении обострение: враг штурмует малыми группами

Российские военные / © RG.ru

Реклама

На Гуляйпольском направлении существенно обострилась ситуация – российские оккупационные войска активизировали боевые действия в районе села Верхняя Терса.

Об этом сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников .

По его словам, сначала противник совершал интенсивные обстрелы с применением артиллерии и ударных дронов, после чего перешел к попыткам продвижения малыми штурмовыми группами.

Реклама

По состоянию на данный момент оккупантам не удалось закрепиться в самом населенном пункте, однако они продолжают пытаться проникать в него. С украинской стороны ведется работа по недопущению закрепления врага.

Верхняя Терса имеет важное стратегическое значение, так как расположена на перекрестке нескольких ключевых логистических путей. В случае ее потери украинские силы могут столкнуться со снижением мобильности и маневренности обороны на подступах к Орехову и Терноватому.

Кроме того, российские войска пытаются создавать плацдармы на западном берегу реки Гайчур, чтобы укрепиться и развить дальнейшее наступление.

По оценке обозревателя целью противника остается продвижение в направлении Терноватого и выход в сторону Новониколаевки, а также попытка флангового обхода Покровского.

Реклама

Гуляйпольское направление сейчас остается одним из самых интенсивных по всей линии фронта.

Ранее сообщалось, что на юге самым активным направлением остается Гуляйпольский. Кроме штурмовых действий, россияне применяют там тактику инфильтрации.

Мы ранее информировали, что российские войска предприняли попытку механизированного наступления в направлении Гуляйполя с применением бронетехники.

Новости партнеров