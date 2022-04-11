На Харьковщине 11 апреля окуппанты убили 8 гражданских: среди погибших – ребенок

Ранены 19 человек.

Россия не прекращает обстрелы Харьковщины.

Так, 11 апреля российские оккупанты продолжали обстреливать областной центр, в том числе в районе Холодной Горы. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он отметил, что несколько часов назад враг обстрелял Салтовку и попал в 16-этажку.

В результате обстрелов в городе и области погибли 8 человек. Среди них – 13-летний ребенок. Раненых – 19, среди них двое детей 4 и 9 лет.

"Кроме того, мы зафиксировали использование врагом мин отложенного действия. Они не срабатывают сразу, только когда их заденет человек или другой фактор движения. Поэтому они еще более опасны. Находили их в разных районах города Харьков — Индустриальном, Киевском, Немышлянском и др. Оккупанты такие мины разбрасывали около 01:30 часов ночи из артиллерии. Спасатели ликвидировали их весь день, удалось уничтожить более 80 мин. Мы продолжаем находить их на крышах, на чердаках и даже на детских площадках", — говорится в сообщении.

Синегубов призвал горожан быть осторожными, не подходить к объектам и при обнаружении сразу звонить по телефону.

Кроме того, глава Харьковской областной военной администрации отметил, что в области сложным направлением остается Изюмское. Впрочем, по его словам, оккупантам не удается удержать позицию.

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