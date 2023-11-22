На Харьковщине агент ФСБ разведывал оборонные рубежи и базирование подразделений СБУ и Нацполиции — фото

Служба безопасности Украины задержала еще одного агента ФСБ, собиравшего разведданные о дислокации и перемещении Сил обороны на приграничных территориях Харьковщины. Больше всего врага интересовали возможные направления движения тяжелой бронетехники и артиллерии ВСУ, в том числе гаубиц и реактивных систем залпового огня в районе освобожденного Волчанск.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Российским агентом оказался 41-летний житель Волчанска, который в июле этого года был дистанционно завербован кадровым сотрудником ФСБ. После вербовки предатель получил от российской спецслужбы инструкции по проведению разведывательно-подрывной деятельности и выбрал оперативный псевдоним "Лексус".

Для ориентировочной установки таких маршрутов предатель обходил местность и искал следы танковых гусениц. Также он расспрашивал "нужную" информацию у своих знакомых местных жителей под видом бытовых разговоров.

Кроме того, российский агент пытался узнать места базирования подразделений СБУ и Национальной полиции вблизи границы с РФ.

Переписка агента РФ с куратором ФСБ

Переписка агента РФ с куратором ФСБ

Переписка агента РФ с куратором ФСБ

Переписка агента РФ с куратором ФСБ

Переписка агента РФ с куратором ФСБ

Переписка агента РФ с куратором ФСБ

В случае вражеских "прилетов" злоумышленник собирал информацию об их последствиях и "отчитывался" оккупантам.

Еще одной его задачей было создание собственной сети информаторов, в которую должно было войти как можно больше жителей освобожденных районов Харьковщины.

СБУ задержала злоумышленника во время проведения доразведки пограничной территории Харьковской области.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили российскому агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Напомним, СБУ сообщила о подозрении настоятелю храма УПЦ (МП) в Винницкой области, который отрицал вооруженную агрессию России и оправдывал временную оккупацию части Украины.

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