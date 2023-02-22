На Харьковщине активизировались вражеские ДРГ, враг атакует на 5 направлениях: главное со сводки Генштаба

В Генштабе рассказали главные события на фронте за последние сутки.

Российские оккупанты основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Захватчики увеличивают численность личного состава.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 22 февраля.

Преступные обстрелы РФ

В течение суток россияне нанесли 9 ракетных ударов, 4 из которых – по Харькову, а также 10 авиационных ударов.

Кроме того, враг совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза нанесения ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины.

Ситуация в отдельных направлениях

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. Оккупанты и дальше сохраняют военное присутствие вблизи государственной границы Украины, однако признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населённых пунктов Михальчина Слобода Черниговской области; Коренек, Бояро-Лежачи, Рыжевка и Басовка Сумской области, а также 15 районов населенных пунктов в Харьковской области. Среди них – Тимофеевка, Старица, Волчанск, Бударки, Амбарное и Бологовка.

В районе Бологовки (Харьковская область) была обнаружена вражеская диверсионно-разведывательная группа россиян. В результате огневого влияния подразделений Сил обороны противник отошел на территорию РФ.

На Купянском и Лиманском направлениях враг провел несколько безуспешных наступательных действий. Также предпринял попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы в районе Фиголовки (Харьковская область).

Оккупанты обстреляли из артиллерии районы населенных пунктов Каменка, Гряниковка, Котляровка и Берестово Харьковской области; Невское, Кременная, Кузьмино, Диброва, Белогоровка в Луганской области и Ивановка и Ямполевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник продолжает атаковать позиции наших войск вблизи населенных пунктов Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Берховка, Ягодное и Бахмут. Враг активно ведет воздушную разведку для корректировки огня артиллерии. Обстрелы подверглись районам 18 населенных пунктов. Среди них Спорное, Веселое, Дубово-Василовка, Берховка, Ягодное, Бахмут и Озаряновка.

направлении противник продолжает атаковать позиции наших войск вблизи населенных пунктов Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Берховка, Ягодное и Бахмут. Враг активно ведет воздушную разведку для корректировки огня артиллерии. Обстрелы подверглись районам 18 населенных пунктов. Среди них Спорное, Веселое, Дубово-Василовка, Берховка, Ягодное, Бахмут и Озаряновка. На Авдеевском и Шахтерском направлениях оккупанты вели безуспешное наступление вблизи Новобахмутовки, Водяного, Невельского, Марьинки и Пречистовки. Совершили артиллерийские обстрелы по около 20 районам населенных пунктов. В частности, это – Новобахмутовка, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Большая Новоселка Донецкой области.

и направлениях оккупанты вели безуспешное наступление вблизи Новобахмутовки, Водяного, Невельского, Марьинки и Пречистовки. Совершили артиллерийские обстрелы по около 20 районам населенных пунктов. В частности, это – Новобахмутовка, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Большая Новоселка Донецкой области. На Запорожском направлении под огневое поражение попали районы населенных пунктов Времовка, Новоселка, Новополье Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Новоданиловка, Каменское Запорожской области и Высшетарасовка на Днепропетровщине.

направлении под огневое поражение попали районы населенных пунктов Времовка, Новоселка, Новополье Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Новоданиловка, Каменское Запорожской области и Высшетарасовка на Днепропетровщине. На Херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупационных войск пострадали населенные пункты Херсонской области, расположенные на правом берегу реки Днепр. В частности, Новотягинка, Антоновка и Чернобаевка.

Ответные удары

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. А подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 2 района сосредоточения живой силы противника.

Мародерство на оккупированных территориях

Россияне используют местную инфраструктуру на оккупированной части Запорожской области в своих целях, в частности, с целью собственного обогащения. Так, на одной из станций технического обслуживания в Токмаке захватчики не только обслуживают свою военную технику, но и разбирают на запчасти угнанные у местного населения автомобили для дальнейшей продажи.

Ранее владелец ЧВК "Вагнер" Пригожин рассказал о безумных потерях "вагнеровцев" за день под Бахмутом и показал на фото гору трупов своих боевиков.

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