На Харьковщине артиллеристы уничтожили позиции врага и оттеснили его войска ближе к границе

Так километр за километром, изо дня в день, украинские бойцы гонят россиян к границам.

Разгром российских позиций и пылкие приветы снарядами в 120-мм. Минометчики нацгвардии активно избивают врага в Харьковской области, чтобы российские войска не имели возможности накапливать тяжелую технику и живую силу. На днях артиллеристы удачно отработали по российски опорным пунктам и блокпостам, после чего оккупанты значительно подвинули свои позиции вглубь оккупированной территории, говорится в ТСН.

Российские войска ежедневно стряпают по населенным пунктам Харьковщины, здесь разбиты дома и пустые улицы. Дороги вблизи пограничной полосы с оккупантами простреливаются, а окрестные села до сих пор безлюдны. В поселке Прудянка, который всего в нескольких километрах от границы с Россией, единственное, что устояло, это памятник воинам Второй мировой войны

Почти три десятка поселков на Харьковском направлении под оккупацией российских войск. Вражеские ДРГ не оставляют попыток сдвинуть украинскую линию обороны, чтобы удержать под контролем участок передовой на севере области, нашей пехоте помогают минометчики Национальной гвардии.

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Александр держит 120-мм осколочно-фугасные мины наготове, команда уничтожить враждебную цель может прийти в любой момент и в любую погоду. Работать метко артиллеристам помогает боевая "птичка". Нередко на этом направлении работают вражеские РЭБы, они не дают дрону подлетающему ближе к своим позициям и глушат связь с оператором коптера.

Всматриваться в посадки и выискивать российскую технику, чтобы прицельно по ней отработать – такова задача нацгвардейцев на линии фронта. Корректирует и приводит миномет боец родом из Кировоградщины. Полномасштабное вторжение россиян застало Бориса за месяц до конца несения срочной службы. “Когда мы смотрели видео, где стягивалась техника, стягивается к границе, многие понимали, что что-то может быть, но никто не верил. Я должен был пойти домой через две недели, но началась война, и нас оставили”, — рассказывает он.

“Их становится меньше там, но работа еще есть. Мы их отгоняем, все как следует делать”, — рассказывают бойцы.

Чуть старше побратима боец на позывной «Гал» имеет опыт тяжелых боев в Луганской области. Россияне там не жалели боеприпасов и танками ровняли здания с землей. “Не положительное упоминается, что они там делали с людьми, с домами и так далее. Тогда мы держали хорошо, но их было гораздо больше. Танки, артиллерия день – ночь непрерывно. Как и сейчас в Бахмуте”, — говорит он.

Из-за тумана картинка с неба почти непроглядна, поэтому минометчики работают по только что получившим от разведгруппы координатам. О том, как точно прикрывают пехоту и уничтожают врага эти минометчики, видно на видео. Аэроразведка заметила хорошо укрепленный пункт русских войск и установленный блокпост. После точной отработки минометного расчета 120-ми снарядами по целям вражеские войска покинули эту территорию, и спецназовцы зачищают эту территорию.

Так километр за километром, изо дня в день, украинские бойцы гонят россиян до своих границ.

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