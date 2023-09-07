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На Харьковщине авто наехало на мину: погиб 25-летний парень, 21-летняя девушка в тяжелом состоянии (фото)

Автор
Мария БойкоМария Бойко
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На Харьковщине авто наехало на мину: погиб 25-летний парень, 21-летняя девушка в тяжелом состоянии (фото)

Место трагедии в Харьковской области / Фото: Офис генерального прокурора

Медики спасают молодую девушку.

В Харьковской области автомобиль, в котором ехали молодые люди, взорвался на российской мине. На месте трагедии погиб 25-летний водитель авто, 21-летняя пассажирка в тяжелом состоянии.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

По данным следствия, трагедия произошла у села Мосьпаново Чугуевского района в четверг, 7 сентября. Там автомобиль, в котором ехал парень и девушка взорвался на российской взрывчатке.

На месте трагедии погиб 25-летний водитель автомобиля. Пассажирку, 21-летнюю девушку, госпитализировали. Она находится в тяжелом состоянии.

Место трагедии в Харьковской области / © Офис Генерального прокурора
Место трагедии в Харьковской области / Фото: Офис Генерального прокурора

"При процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Обстоятельства трагедии расследуют следователи.

Напомним, в Норцовском лесничестве в Харьковской области грузовик взорвался на мине. Водитель и пассажир получили ранения.

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Дата публикации
Просмотры
820
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