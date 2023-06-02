На Харьковщине автомобиль подорвался на неизвестном устройстве: погибла женщина, трое детей получили тяжелые ранения

Медики борются за жизнь детей.

В Харьковской области машина, в которой ехала семья, взорвалась на неизвестном устройстве. В результате погибла женщина, трое детей получили тяжелые ранения.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

"Сегодня около 12:00 вблизи сел Морозова Долина и Лемещино Богодуховского района на неизвестном взрывном устройстве взорвался автомобиль, в котором ехала семья с тремя детьми. Женщина 37 лет погибла на месте. Тяжелые ранения получили две девочки 12-ти и 15-ти лет и 12-летний мальчик", — сообщил Синегубов.

Глава Харьковской ОВА добавил, что медики борются за жизнь детей.

Напомним, в Днепропетровской области мужчина взорвал взрывное устройство на территории детсада.

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