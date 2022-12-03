На Харьковщине автомобиль с людьми подорвался на мине – они погибли (фото)

В Харьковской области двое мужчин на автомобиле наехали на неизвестное взрывное устройство.
В Изюмском районе Харьковской области в четверг, 1 декабря, двое мужчин 59 и 44 лет на автомобиле наехали на неизвестное взрывное устройство – в результате взрыва они погибли на месте.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.
"В отделение полиции № 1 Изюмского районного управления полиции поступило сообщение о том, что мужчины уехали домой в село Пашково Барвенковской территориальной громады на автомобиле "ВАЗ 2106" и связь с ними исчезла", — говорится в сообщении.
Полицейские установили, что на полевой автомобиль мужчин совершил наезд на неизвестное взрывное устройство. Транспортное средство получил значительные механические повреждения, мужчины погибли.
В полиции отметили, что территория, где произошла трагедия, несколько месяцев находилась под контролем вооруженных сил Российской Федерации.
Полиция призывает граждан быть максимально осторожными и не приближаться к незнакомым предметам, передвигаться только по асфальтированным дорожкам и в случае обнаружения неизвестных предметов вызвать службу ГСЧС по номеру "101" или звонить на линию "102".
Минная опасность в Украине
По состоянию на конец ноября в Украине потенциально опасными из-за взрывоопасных предметов было около 175 тысяч квадратных километров территорий.
Украинцев призывают быть внимательными и осторожными, особенно тех граждан, которые вернулись на недавно освободившиеся территории, ведь минная опасность чрезвычайно высока.
Так, в начале декабря в Херсонской области двое мужчин в авто взорвались на мини – один из них погиб.
В Сумской области на вражеской мини взорвался комбайн.
В Харьковской области двое мужчин взорвались на боеприпасах.
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