На Харьковщине автомобиль с людьми подорвался на мине – они погибли (фото)

В Харьковской области двое мужчин на автомобиле наехали на неизвестное взрывное устройство.

В Изюмском районе Харьковской области в четверг, 1 декабря, двое мужчин 59 и 44 лет на автомобиле наехали на неизвестное взрывное устройство – в результате взрыва они погибли на месте.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

"В отделение полиции № 1 Изюмского районного управления полиции поступило сообщение о том, что мужчины уехали домой в село Пашково Барвенковской территориальной громады на автомобиле "ВАЗ 2106" и связь с ними исчезла", — говорится в сообщении.

Полицейские установили, что на полевой автомобиль мужчин совершил наезд на неизвестное взрывное устройство. Транспортное средство получил значительные механические повреждения, мужчины погибли.

В полиции отметили, что территория, где произошла трагедия, несколько месяцев находилась под контролем вооруженных сил Российской Федерации.

Полиция призывает граждан быть максимально осторожными и не приближаться к незнакомым предметам, передвигаться только по асфальтированным дорожкам и в случае обнаружения неизвестных предметов вызвать службу ГСЧС по номеру "101" или звонить на линию "102".

Минная опасность в Украине

По состоянию на конец ноября в Украине потенциально опасными из-за взрывоопасных предметов было около 175 тысяч квадратных километров территорий.

Украинцев призывают быть внимательными и осторожными, особенно тех граждан, которые вернулись на недавно освободившиеся территории, ведь минная опасность чрезвычайно высока.

Так, в начале декабря в Херсонской области двое мужчин в авто взорвались на мини – один из них погиб.

В Сумской области на вражеской мини взорвался комбайн.

В Харьковской области двое мужчин взорвались на боеприпасах.

Читайте также: