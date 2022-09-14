На Харьковщине был не каскадный обвал обороны, а паническое бегство оккупантов – военный эксперт объяснил причину

В Харьковской области был не каскадный обвал обороны, а паническое бегство оккупантов.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов на своем YouTube канале.

"Вот это массовое бегство российских войск и является каскадным обвалом обороны. Единственное, что я говорил раньше, не хотел бы применять этот термин к событиям, к контрнаступлению в Харьковской области, потому что Российская Федерация даже здесь поленилась и не создала этой обороны, глубоко эшелонированной", чтобы она могла каскадно обвалиться", — отметил он.

Как в домино: первая косточка упала и дальше все посыпалось вплоть до конца

Жданов объяснил, что такое каскадный обвал обороны.

"Это когда создается несколько линий, рубежей обороны. Помните, как нам наша разведка говорила, что на Херсонском направлении российские войска создали три линии обороны. Там наши войска, начиная контрнаступательные действия, прорвали там первую линию обороны, но не более того. Значит, оборона устояла. И мы теперь пытаемся расширить плацдарм, расширить участок прорыва, а они пытаются его локализовать. Так вот при таком построении обороны, если происходит прорыв обороны на широком фронте и мы развиваем успех в глубину обороны, бегущие, отступающие войска добегают до рубежа, не успевают развернуться и второй рубеж не может открыть огонь, потому что перед нами, перед наступающими Вооруженными силами Украины бегут российские подразделения. И соответственно с ходу, без остановки, с минимальными усилиями мы прорываем вторую линию, третью линию. Потом в глубине обороны должны создаваться очаги обороны, которые обеспечивают устойчивость всех этих рубежей. И их задача препятствовать продвижению войск противника в глубину. И если их локализуют и подавляют или уничтожают, это и есть каскадный обвал обороны. Как в домино: первая костяшка упала и дальше все посыпалось до самого конца. ", — пояснил он.

Оккупанты думали, что будут наступать и дальше, но просчитались

Олег Жданов объяснил, что на Харьковском направлении было немного не так, потому что ни второй, ни третьей линии обороны, ни центров устойчивости обороны ничего создано не было.

"По моему предположению, российские войска, очевидно, рассчитывали, что они будут дальше наступать, поэтому они не эшелонировали эту оборону в глубину, как на Херсонском направлении. Там они знали, что они приехали туда для обороны, а не для наступления, и мы об этом все время говорили, что там они вот-вот уйдут в глухую оборону. Они там начали строить рубежи. Здесь они рубежи не строили, поэтому сказать, что здесь был каскадный обвал обороны, будет не совсем правильно. Здесь больше – хаос и паника, паническое бегство", – добавил эксперт.

"Бросали технику, садились в машины и уезжали…"

По словам Жданова, когда наши войска прорвали единственную линию обороны, то дальше отсутствие следующих рубежей обороны, опорных пунктов обороны в глубине дало нам возможность стремительно развивать контрнаступление, стремительно захватывать территорию, оккупированную российскими войсками, что вызывало еще большую панику.

"Страх же бежит впереди паровоза. И, соответственно, информация доносилась до тыловых частей, тыловых гарнизонов еще до того, как передовые части, которые отступают с первой линии, не добежали до городов или мест размещения тыловых гарнизонов. Там уже знали, что оборона прорвана, что ВСУ наступает, наступает очень быстро. Что они делали? Они бросали технику, садились в машины и уезжали. Здесь как такового классического каскадного обвала обороны не состоялось. Поэтому я понимаю, что это звучит красиво, и я не буду выделяться и буду, как и все, употреблять этот термин, но мы должны понимать, что в классике, это когда обваливается глубоко эшелонированная оборона. А здесь у нас произошло просто паническое бегство", — резюмировал военный эксперт.

Напомним, Олег Жданов рассказал, в каком положении оказались российские войска после хаотичного отступления. Он выразил убеждение, что российские оккупанты после бегства из Харьковской области не имеют возможности вернуться, даже если захотят.

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