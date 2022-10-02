На Харьковщине деоккупированные села остаются отрезанными от мира, им хотя бы что-то пытаются доставить на лодках

В поселок Старый Салтов из-за дамбы гуманитарную помощь приходится доставлять местный рыбакам, говорится в ТСН.

Чтобы попасть с одной стороны реки Северский Донец на другую придется преодолеть два километра водного пути на лодках. Мост взорван и поврежден не одной российской ракетой. На правом берегу люди остались без магазинов, аптек и амбулатории. В ближайший магазин или заправку придется делать крюк в 5 часов бездорожьем, так что не каждый автомобиль даже преодолеет.

Местный рыбак Юрий принялся спасать ситуацию и с восьми утра до пяти вечера переправляет на своей лодке людей с одного берега на другой. А поскольку тот берег реки до сих пор страдает от рашистских обстрелов — доставлять в больницы приходится и раненых гражданских.

Доставляют на лодках и газовые баллоны, чтобы люди могли хотя бы есть приготовить.

При оккупации и этого делать не могли: на том берегу реки люди сидели без света и газа. После освобождения возобновилось какое-никакое водное сообщение. Появилась возможность периодически в отрезанные населенные пункты возят еду и лекарства. "Гуманитарку привозили и хлеб появился. Что-то начали возить, уже легче. Начали там гигиену привозить и мыло", – рассказывает местный Сергей.

Села по оба берега реки выгорели и разбиты. Когда решисты убегали, то пытались уничтожать все на своем пути. Большинство жителей отсюда на зиму выехали, но есть и те, кто не хочет покидать дома. Не пугает даже отсутствие газа, потому что больше всего горе, говорят, уже прошло — россиян отсюда выгнали.

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