- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 125
- Время на прочтение
- 1 мин
На Харьковщине есть попадание дрона-камикадзе: среди пострадавших - 12-летний мальчик
В результате российской атаки на Харьковщине пострадали два человека.
Российский дрон-камикадзе типа «Шахед» попал в Чугуев на Харьковщине. По предварительным данным, в результате атаки пострадали два человека, среди них 12-летний мальчик.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В Харьковской области продолжают фиксировать вражеские дроны. Жителей призывают оставаться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.
Напомним, в Киеве и ряде областей Украины 4 июля раздается воздушная тревога. В Воздушных Силах Украины также сообщили об угрозе ударных БпЛА.
«Киев, Чернигов — угроза применения врагом ударных», — говорится в сообщении.