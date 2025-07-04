На Харьковщине есть попадание дрона-камикадзе: среди пострадавших - 12-летний мальчик

На Харьковщине есть попадание дрона / © ТСН.ua

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Российский дрон-камикадзе типа «Шахед» попал в Чугуев на Харьковщине. По предварительным данным, в результате атаки пострадали два человека, среди них 12-летний мальчик.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В Харьковской области продолжают фиксировать вражеские дроны. Жителей призывают оставаться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.

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Напомним, в Киеве и ряде областей Украины 4 июля раздается воздушная тревога. В Воздушных Силах Украины также сообщили об угрозе ударных БпЛА.

«Киев, Чернигов — угроза применения врагом ударных», — говорится в сообщении.