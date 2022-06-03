На Харьковщине из-за вражеских обстрелов за сутки произошло 10 пожаров: горели частные дома и хозяйственные постройки (фото)

На Харьковщине из-за вражеских обстрелов за сутки произошло 10 пожаров: горели частные дома и хозяйственные постройки (фото)

В Харьковской области спасатели за сутки совершили 31 оперативный выезд.

Чрезвычайники ликвидировали 19 пожаров, большинство из них из-за обстрелов российскими оккупантами.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

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Как стало известно, пожары в результате вражеских обстрелов произошли в Основянском районе Харькова, а также Харьковском и Чугуевском районах области. Горели частные дома, хозяйственные постройки, гаражи, сельскохозяйственные и складские объекты, хвойный лес.

“В результате обстрела, произошедшего в 00:32 в Основянском районе Харькова, горело складское здание с древесиной на площади 3000 "квадратов". Кроме того, за сутки в селе Циркуны Харьковского района вражеские снаряды спровоцировали шесть пожаров в частных домах. Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток ликвидировано 22 вражеских боеприпаса”, — отметили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Напомним, что Украина договорилась с американской компанией Westinghouse о строительстве еще 4 энергоблоков.

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