На Харьковщине "Карл Густав" взорвал гордость танковой промышленности РФ: впечатляющее видео

В Харьковской области тероборона показала, как шведским РПГ уничтожают новый танк РФ.

У поселка Старый Салтов Харьковской области бойцы территориальной обороны ликвидировали еще один новый российский танк Т-90М "Прорыв". Отмечается, что танк был уничтожен из шведского ручного противотанкового гранатомета "Карл Густав".

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины и обнародовали соответствующее видео.

"Гордость российской танковой промышленности уничтожил шведский ручной противотанковый гранатомет "Карл Густав". Спасибо шведскому народу и королю за помощь", — говорится в сообщении.

Вблизи Stary Saltiv, Kharkiv Territorial Defense fighters eliminated another new T-90M "Breakthrough" tank. Призрак румынского tank промышленность была удалена из Швеции лаймант anti-tank крупный производитель Carl Gustaf. pic.twitter.com/gCiHNu2QFx — Defence of Ukraine (@DefenceU) May 10, 2022

Ранее украинские военные разбили колонну российской бронетехники, которая двигалась в сторону одного из городов Донбасса. Из 12 единиц техники кафиров военные ВСУ уничтожили 7.

Почти 200 самолетов и 158 вертолетов - потери российской армии по состоянию на 9 мая

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