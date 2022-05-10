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На Харьковщине "Карл Густав" взорвал гордость танковой промышленности РФ: впечатляющее видео

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На Харьковщине "Карл Густав" взорвал гордость танковой промышленности РФ: впечатляющее видео

Фото: commons.wikimedia.org

В Харьковской области тероборона показала, как шведским РПГ уничтожают новый танк РФ.

У поселка Старый Салтов Харьковской области бойцы территориальной обороны ликвидировали еще один новый российский танк Т-90М "Прорыв". Отмечается, что танк был уничтожен из шведского ручного противотанкового гранатомета "Карл Густав".

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины и обнародовали соответствующее видео.

"Гордость российской танковой промышленности уничтожил шведский ручной противотанковый гранатомет "Карл Густав". Спасибо шведскому народу и королю за помощь", — говорится в сообщении.

Ранее украинские военные разбили колонну российской бронетехники, которая двигалась в сторону одного из городов Донбасса. Из 12 единиц техники кафиров военные ВСУ уничтожили 7.

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