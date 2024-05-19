На Харьковщине ликвидировали наемника оккупантов из Африки

Z-пропагандисты написали, что он пошел "защищать родину".

На Харьковском направлении ликвидировали наемника так называемого "Африканского корпуса", воевавшого на стороне оккупантов.

Об этом пишет украинский журналист Юрий Бутусов, обратив внимание на сообщения в Z-пабликах.

Пост в z-пабликах, на который обратил внимание Бутусов

"Интересно, а какую такую “родину” защищал африканец в Харьковской области?", – отмечает Бутусов.

Ранее сообщалось, что РФ привлекла наемников из Африки для наступления в Харьковской области.

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