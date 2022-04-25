На Харьковщине начали досудебное расследование из-за обстрелов россиянами населенных пунктов

Досудебное расследование по уголовным производствам осуществляется следователями Управления СБУ в Харьковской области.

Из-за обстрелов российскими военными населенных пунктов в Харьковской области начато производство.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование в трех уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, 24 апреля 2022 года оккупанты совершили артиллерийский обстрел по с. Калиново Богодуховского района. В результате погибла женщина. Разрушены более пяти жилых домов.

Также российские военные обстреляли пгт Золочев. Мужчина получил осколочное ранение ноги.

23 апреля 2022 года военные РФ открыли огонь по с. Турово. Ранение получил 13-летний ребенок.

Напомним, оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ под Изюмом в Харьковской области.

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