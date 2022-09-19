На Харьковщине нашли командный пункт оккупантов с арсеналом боеприпасов и техники (фото)

На освободившейся территории Харьковской области находят российскую технику и вооружение, оставленное врагом.
Государственное бюро расследований обнаружило в Харьковской области запасной командный пункт армии РФ с немалым арсеналом боеприпасов и техники.
Об этом сообщили в пресс-службе ДБР.
Отмечается, что окрестности Балаклеи обнаружили запасной командный пункт военных агрессорки РФ. Его российские оккупанты оборудовали в одном из домов. Туда россияне стащили целый арсенал боеприпасов. Их спрятали в тщательно замаскированном подвале.
Из тайника изъяты десятки ящиков с боеприпасами, среди которых были выстрелы для пушек и танков разных калибров, мины, гранаты, метательные пороховые заряды. ДБР обнаружило две боевые машины пехоты с боекомплектами. В подвале захватчики имели запас продовольствия. Еду оккупанты изымали у местных жителей.
"Государственное бюро расследований бок о бок с другими правоохранительными органами прилагает максимум усилий, чтобы приблизить нашу Победу. На деоккупированных территориях работники Бюро системно обнаруживают и привлекают к ответственности предателей и коллаборантов, которые сотрудничали с оккупантами", — говорится в сообщении.
Как сообщалось, в понедельник, 19 сентября, оккупанты страны-агрессора России обстреляли Дергачи из артиллерии. Кроме того, оккупанты сбросили над населенным пунктом с беспилотника мины с отложенной детонацией.
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