Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

На Харьковщине нашли командный пункт оккупантов с арсеналом боеприпасов и техники (фото)

Дата публикации
Просмотры
1170
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
© Государственное бюро расследований
© Государственное бюро расследований
© Государственное бюро расследований
© Государственное бюро расследований
© Государственное бюро расследований
© Государственное бюро расследований
© Государственное бюро расследований
© Государственное бюро расследований
© Государственное бюро расследований
© Государственное бюро расследований
© Государственное бюро расследований

На освободившейся территории Харьковской области находят российскую технику и вооружение, оставленное врагом.

Государственное бюро расследований обнаружило в Харьковской области запасной командный пункт армии РФ с немалым арсеналом боеприпасов и техники.

Об этом сообщили в пресс-службе ДБР.

Отмечается, что окрестности Балаклеи обнаружили запасной командный пункт военных агрессорки РФ. Его российские оккупанты оборудовали в одном из домов. Туда россияне стащили целый арсенал боеприпасов. Их спрятали в тщательно замаскированном подвале.

Из тайника изъяты десятки ящиков с боеприпасами, среди которых были выстрелы для пушек и танков разных калибров, мины, гранаты, метательные пороховые заряды. ДБР обнаружило две боевые машины пехоты с боекомплектами. В подвале захватчики имели запас продовольствия. Еду оккупанты изымали у местных жителей.

© Государственное бюро расследований
Фото: Государственное бюро расследований
© Государственное бюро расследований
Фото: Государственное бюро расследований

"Государственное бюро расследований бок о бок с другими правоохранительными органами прилагает максимум усилий, чтобы приблизить нашу Победу. На деоккупированных территориях работники Бюро системно обнаруживают и привлекают к ответственности предателей и коллаборантов, которые сотрудничали с оккупантами", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в понедельник, 19 сентября, оккупанты страны-агрессора России обстреляли Дергачи из артиллерии. Кроме того, оккупанты сбросили над населенным пунктом с беспилотника мины с отложенной детонацией.

Читайте также:

Массированная ракетная атака: Николаев подвергся 9 прилетам

Массированная ракетная атака: Николаев подвергся 9 прилетам

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация