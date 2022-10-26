На Харьковщине нашли новое массовое захоронение воинов ВСУ: оккупанты с грузовиков сбрасывали тела в яму

В Харьковской области правоохранители обнаружили еще одно массовое захоронение воинов ВСУ. В братской могиле может находиться 17 тел украинских защитников.

Об этом сообщил начальник полиции Харьковской области Владимир Тимошко.

По данным полиции, воины ВСУ погибли в апреле во время отступления. Местные жители рассказали полиции, что российские оккупанты собрали тела украинских воинов в два грузовика и насыпью сбросили в яму, которую выкопали на местном кладбище. Россияне не сделали никакой отметки, что там похоронены украинские защитники. Однако местные жители на Пасху установили на могиле кресты и ухаживали за погребением, как могли.

Фото: Начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко

"Сегодня из-за ливня полиция смогла изъять только три тела. В общей сложности там находится около 17 военнослужащих. Следственные действия продлятся несколько дней. Мы обязательно установим имена наших защитников. И обязательно похороним их по-человечески. Помним о каждом", – написал Тимошко.

Фото: Начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко

Фото: Владимир Тимошко

Фото: Начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко

Фото: Начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко

Фото: Начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко

Массовые захоронения в Украине

Из-за действий российской оккупационной армии в освобожденных населенных пунктах Украины полиция находит места массовых захоронений украинцев.

В частности, в Изюме на Харьковщине обнаружили массовое захоронение в лесополосе. Спасатели совместно с другими службами эксгумировали 447 тел. Там также нашли тело украинского воина Сергея Совы, на руке которого был сине-желтый браслет. Фото тела украинского военного облетело весь мир и стало символом геноцида украинского народа.

Глава МВД Денис Монастырский рассказал, что россияне настолько циничны, что минуют подступы к могилам замученных ими украинцев.

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