На Харьковщине обнаружили тела двух замученных оккупантами мужчин

Российские оккупанты устроили застенку в цехе по изготовлению кирпича в поселке Купянск-Узловой.

В освобожденном от российских оккупантов поселке Купянск-Узловой Харьковской области обнаружили тела двух мужчин со следами пыток.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

"6 октября следственно-прокурорская группа провела осмотр в цехе по изготовлению кирпича в пгт Купянск-Узловой. Возле металлического цилиндрического барабана правоохранители обнаружили два тела мужчин со связанными руками и следами пыток", — говорится в сообщении.

У одного из погибших стражи порядка обнаружили телесные повреждения в виде синяков на шее и грудной клетке, у другого — от пулевого ранения в грудной клетке и паховой зоне, а также рану на голове.

По факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины), прокуратура начала досудебное расследование.

Напомним, что россияне оккупировали Купянск еще 27 февраля. Мэр города перешел на сторону России, в условиях военного положения оказал представителям российской армии помощь в проведении взрывной деятельности против Украины. Поселок был деоккупирован 26 сентября.