На Харьковщине оккупанты изо всех сил пытаются сдержать наступление ВСУ к границе — Генштаб

На Харьковщине оккупанты изо всех сил пытаются сдержать наступление ВСУ к границе — Генштаб

В Генеральном штабе ВСУ рассказали оперативную информацию о ситуации в Харьковской области.

На Харьковском направлении российские оккупанты основные усилия сосредотачивали на удержании занятых позиций. Захватчики делают все, чтобы не допустить продвижение наших войск к государственной границе Украины.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 15 мая.

На Харьковском направлении россияне используют подразделения, которые сформированы во время проведения мобилизации на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, оккупанты систематически обстреливали населенные пункты Русские Тишки, Тернова и Петровка. Безуспешно пытаются вести наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Довгенькое и Богородичное.

Ранее сообщалось, что в Харькове в ближайшее время возобновит работу метро.

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