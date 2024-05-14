На Харьковщине оккупанты находятся в ловушке – заместитель командира батальона ударных БпАК "Ахиллес"

Военный рассказал о боях на Харьковщине и о позициях врага.

Заместитель командира батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБР Олесь Маляревич рассказал о боях в Харьковской области против оккупационной армии РФ.

Об этом он сказал в эфире "КИЕВ24".

Маляревич подчеркнул, что 92-я бригада работает достаточно эффективно.

"Враг сейчас остановлен, фронт стабилизирован, идет уничтожение. Задача по обороне Харьковщины выполняется. Действительно, похоже, что они хотят растянуть фронт, и они это пытались делать. Сейчас они остановлены на тех позициях, куда зашли и уничтожаются. Они находятся немного в ловушке. Вперед двигаться они не могут, а позади многие их пути заминированы, в частности благодаря БПЛА", - резюмировал Олесь Маляревич.

Напомним, аналитики ISW назвали цель операции РФ в Харьковской области.

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