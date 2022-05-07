На Харьковщине оккупанты обстреляли населенные пункты Чугуевской, Золочевской и Красноградской общин: есть раненые

На Харьковщине оккупанты обстреляли населенные пункты Чугуевской, Золочевской и Красноградской общин: есть раненые

Из оккупированных Русских Тишек в Харьков медикам экстренной помощи удалось вывезти троих раненых гражданских.

Российские захватчики продолжили обстреливать мирных жителей Харьковщины.

Сегодня оккупанты обстреляли населенные пункты Чугуевской, Золочевской и Красноградской общин.

Из оккупированных Русских Тишек в Харьков медикам экстренной помощи удалось вывезти троих раненых гражданских. Им оказывают всю необходимую помощь.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Отдельно Синегубов обратился к жителям Харьковщины по поводу ограничений на 8-9 мая:

На период Дня памяти и примирения, а также Дня победы над нацизмом 8 и 9 мая время комендантского часа на Харьковщине не изменится. Она продлится с 21:00 до 6:00 утра.

Впрочем, из-за постоянных обстрелов Харьковская ОВА ограничивает доступ людей к местам памяти погибших во время Второй мировой войны.

Никаких мемориальных мероприятий проводиться не будет.

Национальная полиция будет патрулировать улицы в усиленном режиме.

"Призываю всех не выходить без нужды на улицы, не находиться в парках, скверах и других общественных местах. Не игнорируйте сигналы тревоги! Прошу всех отнестись с пониманием к этим ограничениям. Они ради нашей безопасности", — подытожил он.

Напомним, в Кремле фантазии по захвату Украины становятся еще более безумными. Да, в Госдуме России заявили, что война с Украиной закончится, если их армия достигнет границы с Польшей. Такое заявление сделал вицеспикер Госдумы Петр Толстой.

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