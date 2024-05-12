На Харьковщине оккупанты создали два плацдарма вдоль границы: есть ли угроза наступления на Харьков — журналист

Юрий Бутусов рассказал про ситуацию о наступлении врага в Харьковской области.

В Харьковской области оккупационные войска России создали два плацдарма вдоль украинско-российской границы. Глубина продвижения противника составляет до 5-6 км, но фронт наступления россияне расширили.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Юрий Бутусов.

По его словам, за двое суток враг захватил около 100 квадратных километров пограничной полосы вдоль границы.

"Первое направление продвижения противника под Харьковом – гряда высот в районе сел Липцы, Терново, Старица. Второе направление продвижения противника – город Волчанск. Враг вышел непосредственно на окраины Волчанска, это примерно 5 км от государственной границы", - отметил журналист.

Бутусов пишет, что замысел российского командования очевиден:

сковать наши войска и оттянуть резервы на локализацию наступления;

выйти на гряду господствующих высот вдоль границы для создания буферной зоны;

в случае успешного продвижения и закрепления – создать плацдармы для атаки в глубину, в первую очередь на направлении Волчанска, для охвата нашей Купянской группировки.

Противник перекидывает на Харьковщину резервы и применяет значительные силы пехоты и бронетехнику, значительное количество дронов.

Однако, несмотря на попытки РФ, оккупанты продвигаются медленно и не пытаются прорваться большими силами на каком-то узком участке. Они создают давление на широком фронте и точечно концентрируют силы для атаки отдельных узлов обороны там, где она организована.

"Украинские войска также действуют рассредоточенно на широком фронте. Ситуация сложная, враг обладает тактической инициативой. Но наш фронт усугубляется. Есть проблемы в управлении, в организации на уровне высшего командования, ведь далеко не все было подготовлено и проверено для отражения ожидаемого вражеского наступления. Все пытаются сейчас исправлять", - отметил журналист.

Юрий Бутусов также подчеркнул, что угрозы наступления на Харьков пока нет, враг достаточно далеко, его силы ограничены, быстрого продвижения нет.

А дальнейшее продвижение оккупационных войск зависит от того, насколько тяжелые потери будут нанесены россиянам в этой пограничной битве.

Напомним, россияне 12 мая обстреляли Волчанск в Харьковской области — под завалами дома оказалась семья из четырех человек (видео).

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