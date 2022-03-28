На Харьковщине оккупанты убили семь жителей одного села, еще пятеро — ранены

На Харьковщине оккупанты убили семь жителей одного села, еще пятеро — ранены

Среди погибших и пострадавших – дети.

27 марта военнослужащие ВС РФ совершили артиллерийский обстрел с. Оскол Изюмского района Харьковской области. Погибли 7 человек, 5 – ранены.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

"В результате этого поврежден дом, погибли 4 человека, среди них — 7-летний мальчик. Кроме того, ранение получил 4-летний ребенок", — говорится в сообщении.

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Также в других частях села при обстреле погибли еще 3 человека, среди которых — 16-летний парень. Четыре человека получили ранения.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что между Шевеловкой и Гусаровкой российские военнослужащие обстреляли машину Honda, в которой находилась семья: мужчина, женщина и 3-летний ребенок. Все они погибли.

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