На Харьковщине оккупанты убили семь жителей одного села, еще пятеро — ранены

Среди погибших и пострадавших – дети.
27 марта военнослужащие ВС РФ совершили артиллерийский обстрел с. Оскол Изюмского района Харьковской области. Погибли 7 человек, 5 – ранены.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
"В результате этого поврежден дом, погибли 4 человека, среди них — 7-летний мальчик. Кроме того, ранение получил 4-летний ребенок", — говорится в сообщении.
Также в других частях села при обстреле погибли еще 3 человека, среди которых — 16-летний парень. Четыре человека получили ранения.
Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, что между Шевеловкой и Гусаровкой российские военнослужащие обстреляли машину Honda, в которой находилась семья: мужчина, женщина и 3-летний ребенок. Все они погибли.
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