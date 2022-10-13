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На Харьковщине оккупанты убили трех человек: мужчину застрелили в голову, потому что он помогал ВСУ

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На Харьковщине оккупанты убили трех человек: мужчину застрелили в голову, потому что он помогал ВСУ

Фото: Офис Генерального прокурора

Еще два человека скончались из-за обстрелов.

В поселке Купянск-Узловой Харьковской области полиция обнаружила три тела погибших гражданских. Одного из мужчин россияне застрелили в голову, потому что тот помогал ВСУ.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Друг мужчины, которого убили российские оккупанты, сам похоронил замученного. Он рассказал, что 21 сентября российский военный выстрелил в голову погибшего из-за того, что тот помогал украинской армии и сообщал места дислокации оккупантов.

© Офис генерального прокурора
Фото: Офис генерального прокурора

"Также на обочине дороги следственно-прокурорская группа обнаружила еще два тела — мужчины и женщины. По предварительной версии следствия, погибшие попали под минометный обстрел российских военнослужащих", — говорится в сообщении.

© Офис Генерального прокурора
Фото: Офис Генерального прокурора

Правоохранители по фактам убийства жителей Харьковщины приступили к производству.

© Офис генерального прокурора
Фото: Офис генерального прокурора

Освобождение Купянска-Узлового: что известно

Генштаб ВСУ 26 сентября впервые подтвердил обождение Купянска-Узлового. Этот поселок был важным для россиян, поскольку через него оккупанты перебрасывали свою технику на другие направления фронта.

Россияне захватили город Купянск Харьковской области еще 27 февраля. Мэр города перешел на сторону России, в условиях военного положения оказал представителям российской армии помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

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Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1376
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