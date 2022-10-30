На Харьковщине оккупанты убили женщину, которая бежала домой: детали трагедии

Российские оккупанты из артиллерии ударили по населенному пункту.
В Харьковской области под обстрел российских оккупантов попала 39-летняя гражданская жительница, которая в момент атаки была на улице.
Об этом сообщила полиция Харьковской области.
По данным правоохранителей, жительница села Волчанские Хутора в Волчанском районе вечером 29 октября бежала домой от гостей, когда начался артиллерийский обстрел российских оккупантов. От полученных ранений 39-летняя женщина погибла.
Убийство женщины расследуют по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
По данным главы ОВА Олега Синегубова, за прошедшие сутки войска РФ обстреливали также Купянск, а также села и поселки Чугуевского, Харьковского и Купянского районов области. В результате обстрелов в медучреждение Купянского района с ранением была госпитализирована 58-летняя местная жительница.
В Купянске оккупанты также повредили гражданский промышленный объект, где произошел масштабный пожар. Предварительно никто не пострадал.
Напомним, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате совершенного Россией 25 сентября теракта, когда они расстреляли гражданскую автоколонну под Купянском, погибли 24 человека, среди которых беременна и 13 детей.
Ранее уполномоченный по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко рассказал новые подробности об эксгумации тел гражданских и военных возле Изюма Харьковской области.
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