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На Харьковщине оккупанты ударили управляемой авиабомбой по энергетикам, которые чинили сети

На Харьковщине оккупанты ударили управляемой авиабомбой по энергетикам, которые чинили сети

Работник облэнерго/Фото: Харьковоблэнерго

Россияне ударили по работникам облэнерго в селе Харьковской области во время ремонтных работ.

Оккупационные войска России 9 января ударили авиабомбой по энергетикам в селе Слобожанское на Харьковщине – бомба разорвалась в 200 метрах от того места, где находилась бригада.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковоблэнерго.

"Сегодня во время осмотра поврежденной после ночного обстрела высоковольтной линии в с. Слобожанское Липецкой громады произошел взрыв – в 200 метрах от того места, где находились электромонтеры, разорвалась управляемая авиабомба", — говорится в сообщении.

В результате удара оккупантов энергетики не пострадали, но повреждено оборудование.

Как добавили в компании, это был второй случай за сутки, когда энергетики попадают под обстрел на Харьковщине.

"Эта же бригада попала под обстрел в селе Веселое вчера, 8 января. Электромонтеры выехали возобновлять электроснабжение после обстрела, когда вокруг начали разрываться снаряды. Погода сейчас такова, что быстро покинуть опасную зону чрезвычайно тяжело — дорога покрыта льдом", - рассказал ведущий инженер "Харьковоблэнерго" Роман Ганган.

Напомним, в Одесской области непогода повалила ветрогенератор.

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