На Харьковщине оккупанты уничтожили дом 97-летнего ветерана Второй мировой (фото)

97-летний Иван Лысун прошел войну с двумя контузиями и ранением и на старости лет остался без дома.

В поселке Золочев Харьковской области российские оккупанты обстреляли дом ветерана Второй мировой войны.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

3 мая 2022, около 23:30, российские военнослужащие из артиллерийского оружия обстреляли поселок Золочев Богодуховского района. В результате обстрела повреждено несколько домов.

В частности, снарядом полностью разрушено здание 97-летнего ветерана Второй мировой войны, прошедшее войну с двумя контузиями и ранением.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Как пишет "Суспильне", речь идет о ветеране Второй мировой Иване Лысуне.

"Страшно, очень страшно. Я на фронте такого не чувствовал, что так можно", — говорит 97-летний ветеран. Дедушка рассказывает, что этот дом строил еще его отец, а он, будучи семилетним мальчиком, помогал.

"Вы знаете, очень болит. За что мы воевали? Что мы освободили? Себе старость такую сделали? Мы воевали за освобождение Украины", — отмечает ветеран.

Родственники хотели вывезти его в безопасное место, однако дедушка отказался.

"Если бы были силы, я бы пошел первым в оборону. Я стоял бы, помогал нашим войскам. У меня есть родственники там (в России), они говорят: "Мы ничего не знаем". Как ничего не знаете? А мы так страдаем сейчас. Так жалости у меня теперь нет ни грамма", — говорит Иван Лысун.

Напомним, что ветераны Второй мировой призвали Путина выпустить украинских защитников Мариуполя (видео).

Ранее сообщалось, что российские войска обстреляли Богодухов: загорелось много грузовиков.

Читайте также: