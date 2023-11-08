На Харьковщине оккупанты за сутки обстреляли более 20 населенных пунктов – есть жертва

В Харьковской области за сутки российские захватчики совершили артиллерийские и минометные обстрелы более 20 населенных пунктов. Это, в частности – Дворична, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово, Волчанск, Песчаное и Степное.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он также добавил, что на Купянском направлении противник провел безуспешные штурмовые действия в окрестностях населенных пунктов Синьковка, Ивановка и Берестово, где ВСУ отразили шесть атак противника.

В городе Купянск-Узловой в результате вражеского обстрела из РСЗО "Ураган" погиб гражданский мужчина 1966 года рождения.

В с. Рубежное в результате взрыва опасного предмета 42-летний хозяин домовладения получил осколочные ранения правой конечности. Его госпитализировали в больницу.

Напомним, оккупанты выпустили 538 снарядов по Херсонщине — последствия атак.

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