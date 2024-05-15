На Харьковщине – "определенное торможение" российского наступления: обозреватель подробно описал ситуацию

На Харьковском операционном направлении наблюдается определенное "торможение" российских наступательных действий. В то же время оккупанты смогли зайти в Волчанск, а вот на другом участке ВСУ выбили врага из Зеленого.

Об этом сообщил военный обозреватель Константин Машовец.

"Вероятно, генерал Буданов немного поспешил с заявлениями о полной "стабилизации"... Хотя, конечно, определенное "торможение" российских наступательных действий именно на Харьковском операционном направлении наблюдается", — указал обозреватель.

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По его словам, за прошедшие сутки российским войскам удалось "зацепиться" за поселок Бугруватка, продвинувшись через лес севернее населенного пункта. И враг очень близок к тому, чтобы перерезать дорогу со стороны села Старица на Волчанск, в районе автомобильного моста через реку Северский Донец, южнее села, ниже по течению от заказника.

Ситуация в Волчанске

"Также немного прояснилась ситуация с самим г. Волчанск. Вероятно, передовые подразделения противника таки смогли "зайти в город" со стороны села Гатище (это район ул.Терешковой). Но, насколько я понимаю, они удерживают там лишь несколько зданий", – сообщил Машовец.

В то же время оккупантам не удалось продвинуться на левом берегу реки Северский Донец к югу от села Гатище, в направлении на село Синельниково и село Кирпичное, и таким образом обойти город с запада и юго-запада.

Так, предположил обозреватель, если россияне все же отважатся штурмовать Волчанск, то делать это придется почти "в лоб" — со стороны Гатища, вдоль дороги, ведущей от Волчанска в сторону границы. Или – пытаясь прорваться через аэродром, севернее города, со стороны села Плетеневка.

"А это, очевидно, резко увеличит потери противника... по крайней мере в его передовых штурмовых подразделениях", — обратил внимание эксперт.

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Где ВСУ выбили врага на Харьковщине

На другом участке ВСУ выбили врага из села Зеленое и резко притормозили его продвижение со стороны села Лукьянцы в сторону села Липцы.

"Да, противнику удалось занять именно с. Лукьянцы 2 суток назад, однако продвинуться дальше в юго-западном направлении на с. Липцы передовым подразделениям 18-й мотострелковой дивизии (мсд) противника не удается", — отметил Мащевец.

Он также заявил о противоречивой информации относительно села Глубокое :

"Одни утверждают, что поселок занят противником "полностью", другие – что противник контролирует только его северную часть... Но как бы то ни было, очевидно, что за прошедшие сутки противник не имел там продвижения".

Напомним, по сообщению Генштаба ВСУ, украинские войска в Харьковской области в районах Лукьянцев и Волчанска "переместились на более выгодные позиции". Это информация по состоянию на вечер 14 мая.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: В районе Лукьянцев и Волчанска подразделения переместились на более выгодные позиции

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