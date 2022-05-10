На Харьковщине освободили 4 села, а оккупанты продолжают штурмовать "Азовсталь": сводка Генштаба

На Харьковщине освободили 4 села, а оккупанты продолжают штурмовать "Азовсталь": сводка Генштаба

Генеральный штаб ВСУ рассказал все важнейшие события на фронте за последние сутки.

В Генеральном штабе ВСУ рассказали оперативную информацию по состоянию на 18:00 10 мая о российском вторжении.

Оккупанты наращивают темпы наступления на востоке

Российские оккупанты наращивают темпы проведения стратегической наступательной операции в Восточной операционной зоне.

"Враг оказывает огневое влияние вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны наших войск. Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях", — говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что до сих пор сохраняется высокая вероятность нанесения ракетных ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры.

Что в Беларуси

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в деятельности вражеских войск не зафиксировано.

В Беларуси происходило перемещение военной техники в рамках проверки боевой готовности и завершения ротации отдельных подразделений, которые привлекаются к усилению охраны украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

Слобожанское направление

Россияне активные наступательные действия не проводили. Они продолжают перегруппировать свои подразделения. Оккупанты осуществляют инженерно-фортификационное оборудование передовых позиций, усиливают систему противовоздушной обороны, наращивают систему медицинского обеспечения.

С целью недопущения продвижения подразделений Сил обороны Украины и для усиления своих войск, враг дополнительно переместил на территорию Харьковской области пятьсот мобилизованных с временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Оккупантов из Харьковщины переводят в Белгород

Российские оккупанты продолжают нести значительные потери на территории Украины. Поэтому некоторые подразделения захватчиков отправляют обратно в РФ.

По имеющейся информации, подразделения 138-й отдельной механизированной бригады 6-й общевойсковой армии западного военного округа были выведены на восстановление с территории Украины в район российского города Белгород.

Значительная часть личного состава военной службы по оставшемуся контракту написала рапорты на увольнение.

Освобожденные села

Силы обороны Украины освободили 4 села в Харьковской области от россиян: Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак.

Изюмское направление

На Изюмском направлении враг продолжал создавать благоприятные условия для перехода в наступление.

Для этого захватчики пополняют запасы боеприпасов и материально-технических средств, а также усиливают воздушную разведку.

Донбасс

На Северодонецком направлении продолжаются безуспешные попытки установления контроля над Рубежным.

Враг совершает штурмовые действия в районах населенных пунктов Нижнее, Тошковка, Орехово Луганской области, успеха не имеет.

Противник пытается закрепиться в районе населенного пункта Александровка, совершает штурмовые действия в районе населенного пункта Шандриголово Донецкой области, успеха не имеет.

На Донецком направлении оккупанты предпринимали попытку штурмовых действий в направлениях Марьинки, Каменки Ясиноватского района и Новомихайловки Покровского района Донецкой области. Успеха не было.

Ад на "Азовстали"

В Мариуполе противник продолжает сосредоточивать основные усилия на блокировке и уничтожении украинских подразделений в районе завода "Азовсталь". При поддержке огня артиллерии и танки проводят штурмовые действия.

Угроза из Приднестровья

На Запорожском и Южнобужском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

На территории Приднестровского региона продолжает действовать усиленный уровень террористической угрозы. Мобилизационные мероприятия на местности региона не проводятся, местные вооруженные формирования и оперативная группа войск РФ продолжают находиться в завышенной степени боевой готовности.

Ранее в Сенате США заявили, что Путин может объявить военное положение и развязать войну в Приднестровье.