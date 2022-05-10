На Харьковщине освободили 4 села, а оккупанты продолжают штурмовать "Азовсталь": сводка Генштаба

Генеральный штаб ВСУ рассказал все важнейшие события на фронте за последние сутки.
В Генеральном штабе ВСУ рассказали оперативную информацию по состоянию на 18:00 10 мая о российском вторжении.
Оккупанты наращивают темпы наступления на востоке
Российские оккупанты наращивают темпы проведения стратегической наступательной операции в Восточной операционной зоне.
"Враг оказывает огневое влияние вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны наших войск. Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях", — говорится в сообщении.
В Генштабе подчеркнули, что до сих пор сохраняется высокая вероятность нанесения ракетных ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры.
Что в Беларуси
На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в деятельности вражеских войск не зафиксировано.
В Беларуси происходило перемещение военной техники в рамках проверки боевой готовности и завершения ротации отдельных подразделений, которые привлекаются к усилению охраны украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.
Слобожанское направление
Россияне активные наступательные действия не проводили. Они продолжают перегруппировать свои подразделения. Оккупанты осуществляют инженерно-фортификационное оборудование передовых позиций, усиливают систему противовоздушной обороны, наращивают систему медицинского обеспечения.
С целью недопущения продвижения подразделений Сил обороны Украины и для усиления своих войск, враг дополнительно переместил на территорию Харьковской области пятьсот мобилизованных с временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.
Оккупантов из Харьковщины переводят в Белгород
Российские оккупанты продолжают нести значительные потери на территории Украины. Поэтому некоторые подразделения захватчиков отправляют обратно в РФ.
По имеющейся информации, подразделения 138-й отдельной механизированной бригады 6-й общевойсковой армии западного военного округа были выведены на восстановление с территории Украины в район российского города Белгород.
Значительная часть личного состава военной службы по оставшемуся контракту написала рапорты на увольнение.
Освобожденные села
Силы обороны Украины освободили 4 села в Харьковской области от россиян: Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак.
Изюмское направление
На Изюмском направлении враг продолжал создавать благоприятные условия для перехода в наступление.
Для этого захватчики пополняют запасы боеприпасов и материально-технических средств, а также усиливают воздушную разведку.
Донбасс
На Северодонецком направлении продолжаются безуспешные попытки установления контроля над Рубежным.
Враг совершает штурмовые действия в районах населенных пунктов Нижнее, Тошковка, Орехово Луганской области, успеха не имеет.
Противник пытается закрепиться в районе населенного пункта Александровка, совершает штурмовые действия в районе населенного пункта Шандриголово Донецкой области, успеха не имеет.
На Донецком направлении оккупанты предпринимали попытку штурмовых действий в направлениях Марьинки, Каменки Ясиноватского района и Новомихайловки Покровского района Донецкой области. Успеха не было.
Ад на "Азовстали"
В Мариуполе противник продолжает сосредоточивать основные усилия на блокировке и уничтожении украинских подразделений в районе завода "Азовсталь". При поддержке огня артиллерии и танки проводят штурмовые действия.
Угроза из Приднестровья
На Запорожском и Южнобужском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.
На территории Приднестровского региона продолжает действовать усиленный уровень террористической угрозы. Мобилизационные мероприятия на местности региона не проводятся, местные вооруженные формирования и оперативная группа войск РФ продолжают находиться в завышенной степени боевой готовности.
Ранее в Сенате США заявили, что Путин может объявить военное положение и развязать войну в Приднестровье.