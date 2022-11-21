На Харьковщине от вражеских обстрелов из РСЗО пострадали двое людей — Синегубов

Оба раненых госпитализировали.
В Волчанске, в Чугуевском районе Харьковской области, в результате вражеских обстрелов с РСЗО вечером 21 ноября пострадали мирные жители.
Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.
Оккупанты ударили из реактивных систем залпового огня прямо по жилому сектору. Два человека – 57-летняя женщина и 60-летний мужчина – получили взрывные травмы и осколочные ранения. Они госпитализированы.
Накануне, 20 ноября, враг обстрелял жилой дом в поселке Шевченково Купянского района Харьковской области.
Ранее, 19 ноября, оккупанты обстреляли Краматорск. Там повреждено 14 частных домов.
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