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На Харьковщине от вражеских обстрелов из РСЗО пострадали двое людей — Синегубов

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
359
Время на прочтение
1 мин
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На Харьковщине от вражеских обстрелов из РСЗО пострадали двое людей — Синегубов

Фото: глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов

Оба раненых госпитализировали.

В Волчанске, в Чугуевском районе Харьковской области, в результате вражеских обстрелов с РСЗО вечером 21 ноября пострадали мирные жители.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Оккупанты ударили из реактивных систем залпового огня прямо по жилому сектору. Два человека – 57-летняя женщина и 60-летний мужчина – получили взрывные травмы и осколочные ранения. Они госпитализированы.

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Накануне, 20 ноября, враг обстрелял жилой дом в поселке Шевченково Купянского района Харьковской области.

Ранее, 19 ноября, оккупанты обстреляли Краматорск. Там повреждено 14 частных домов.

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Дата публикации
Просмотры
359
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