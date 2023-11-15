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На Харьковщине подорвался гражданский автомобиль – погиб человек

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
161
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1 мин
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На Харьковщине подорвался гражданский автомобиль – погиб человек

Мина/Иллюстративное фото DRC

Автомобиль подорвался на взрывном устройстве.

В Харьковской области, в селе Григоровка, в Изюмском районе, 14 ноября на взрывном устройстве подорвался гражданский автомобиль, погиб мужчина.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Погиб мужчина 33 лет, мужчина 35 лет получил ранение и был госпитализирован", — уточнил Синегубов.

В Харьковской области идет разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 7,7 га территории и обезвредили 86 взрывоопасных предметов.

Напомним, в Одесской области подорвали противокорабельную мину (видео).

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