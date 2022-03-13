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На Харьковщине пограничники остановили колонну оккупантов: сожжены "Тигр" и самоходная артустановка

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На Харьковщине пограничники остановили колонну оккупантов: сожжены "Тигр" и самоходная артустановка

Государственная пограничная служба Украины

Врагу пришлось отступить.

Противотанковое подразделение украинских пограничников обнаружило движение вражеской колонны в направлении одного из населенных пунктов в Харьковской области. Совместно с бойцами Вооруженных сил Украины перемещение оккупантов остановили огнем.

Об этом сообщили вечером в субботу, 12 марта, в Госпогранслужбе.

Точным выстрелом пограничники уничтожили российский бронированный автомобиль "Тигр", который шел в голове колонны. В ответ захватчики открыли огонь, но пограничники получили помощь от бойцов ВСУ, так что врагу пришлось отступить.

Кроме подбитого "Тигра", оккупанты потеряли также самоходную артиллерию.

Среди украинских бойцов никто не погиб.

© ТСН.ua
ТСН.ua

Напомним, за минувшие сутки враг продолжал нести потери на Николаевщине. В частности, подорвалась колонна оккупантов на минах.

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