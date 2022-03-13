На Харьковщине пограничники остановили колонну оккупантов: сожжены "Тигр" и самоходная артустановка

На Харьковщине пограничники остановили колонну оккупантов: сожжены "Тигр" и самоходная артустановка

Врагу пришлось отступить.

Противотанковое подразделение украинских пограничников обнаружило движение вражеской колонны в направлении одного из населенных пунктов в Харьковской области. Совместно с бойцами Вооруженных сил Украины перемещение оккупантов остановили огнем.

Об этом сообщили вечером в субботу, 12 марта, в Госпогранслужбе.

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Точным выстрелом пограничники уничтожили российский бронированный автомобиль "Тигр", который шел в голове колонны. В ответ захватчики открыли огонь, но пограничники получили помощь от бойцов ВСУ, так что врагу пришлось отступить.

Кроме подбитого "Тигра", оккупанты потеряли также самоходную артиллерию.

Среди украинских бойцов никто не погиб.

ТСН.ua

Напомним, за минувшие сутки враг продолжал нести потери на Николаевщине. В частности, подорвалась колонна оккупантов на минах.

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