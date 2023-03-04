На Харьковщине пограничники вычислили позиции россиян с помощью их же дрона: видео

На видеокамеру оккупант-дроновод снял себя и место запуска беспилотника.
В Харьковской области бойцы Государственной пограничной службы разоблачили местонахождение российских оккупантов с помощью разведывательного беспилотника, запущенного самими же захватчиками.
Об этом ГНСУ сообщила в Telegram.
"На Харьковщине пограничники приземлили дрон окупантов, который разведывал позиции украинских защитников. На видеокамеру оккупант-дроновод снял себя и место запуска беспилотника. Благодаря полученным кадрам пограничники вычислили расположение позиций врага", — говорится в сообщении.
Напомним, российские войска активнее применяют боевые дроны на правобережье Херсонской области. Поскольку контрбатарейная работа ВСУ не подпускает враждебную артиллерию.
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