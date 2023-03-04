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На Харьковщине пограничники вычислили позиции россиян с помощью их же дрона: видео

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
507
Время на прочтение
1 мин
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На Харьковщине пограничники вычислили позиции россиян с помощью их же дрона: видео

Фото: Госпогранслужба Украины

На видеокамеру оккупант-дроновод снял себя и место запуска беспилотника.

В Харьковской области бойцы Государственной пограничной службы разоблачили местонахождение российских оккупантов с помощью разведывательного беспилотника, запущенного самими же захватчиками.

Об этом ГНСУ сообщила в Telegram.

"На Харьковщине пограничники приземлили дрон окупантов, который разведывал позиции украинских защитников. На видеокамеру оккупант-дроновод снял себя и место запуска беспилотника. Благодаря полученным кадрам пограничники вычислили расположение позиций врага", — говорится в сообщении.

Напомним, российские войска активнее применяют боевые дроны на правобережье Херсонской области. Поскольку контрбатарейная работа ВСУ не подпускает враждебную артиллерию.

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Дата публикации
Просмотры
507
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