На Харьковщине появилась техника врага с новыми тактическими знаками (фото)

Таким образом, враг может обозначать свою группировку, которая действует на севере Харьковской области.
Российские войска начали наносить на свою технику новые тактические знаки в виде креста и ромба.
Об этом сообщил украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко.
"Оккупанты начали наносить на свою технику новые тактические знаки, вероятно, они обозначают группировку, которая действует на севере Харьковской области", – говорится в заявлении журналиста.
К слову, по сообщению движения "Атеш", когда на военную технику врага были нанесены новые знаки в виде ромба с крестом и отдан приказ о штурме Харьковщины, "часть подразделения (мотострелкового батальона 44 армейского корпуса ВС РФ – ред.) отказалась выполнять преступную волю командования. Никто не хочет идти в один конец ни за какие деньги".
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Напомним, ВСУ в течение суток отразили 20 российских атак на Харьковщине. Сейчас украинские войска выбивают оккупантов из нескольких сел — "серой зоны". По сообщению журналиста Юрия Бутусова, продвижение врага остановлено.
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