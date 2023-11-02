На Харьковщине принудительно эвакуируют детей из более чем полусотни населенных пунктов: список общин

В четверг, 2 ноября, в 66 населенных пунктах Харьковской области объявили принудительную эвакуацию детей вместе с семьями из-за ситуации в безопасности в регионе.

Об этом пишет Минреинтеграция.

"Из-за сложной ситуации безопасности в Харьковской области одобрена принудительная эвакуация 275 детей с их семьями из 66 населенных пунктов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что эвакуацию планируют провести на протяжении 45 девушек из Кондрашевской, Купянской, Куриловской, Петропавловской, Дворичанской и Ольховатской территориальных общин Купянского района Харьковской области.

"Эвакуированные дети в сопровождении одного из родителей или же законного представителя будут обеспечены безвозмездным приютом, гуманитарной помощью, психологической поддержкой и т.д.", — добавили в сообщении.

Раньше мы писали, как эвакуировать детей с опасной территории во время войны и что нужно знать родителям.

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