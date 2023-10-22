На Харьковщине ракета ударила по терминалу "Новой почты": количество пострадавших снова выросло

Количество пострадавших из-за удара по терминалу "Новой почты" в Харьковской области увеличилось до 17 человек. Ранее сообщалось о 6 погибших и 14 раненых.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

"Еще один работник предприятия получил осколочные ранения. Ему оказана медицинская помощь, от госпитализации отказался", — говорится в сообщении ведомства.

Последствия удара / Фото: Пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области

Пострадавшие – жители Харькова, Песочина, Люботина и Изюма в возрасте от 19 до 49 лет.

У раненых в результате удара по зданию "Новой почты" минно-взрывные травмы, осколочные ранения, переломы и рваные раны, все они получают помощь в областной клинической больнице, сообщил глава следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов.

Что известно об ударе

Вечером, 21 октября, войска РФ нанесли ракетный удар по терминалу "Новой почты" в селе Коротич в Харьковском районе. По данным ГСЧС, в результате удара есть значительные разрушения здания терминала, повреждены 7 грузовых автомобилей и 2 полуприцепа. С места удара специалисты изъяли обломки ракеты С-300.

Эксперты идентифицировали по внешним признакам тела пятерых погибших, сообщил и.о. главы отдела расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта следственного управления областной полиции Александр Кобылев.

По его словам, тело одного мужчины не идентифицировали, потому что оно было изуродовано в результате пожара. Следователи устанавливают родственников погибших людей. Также планируется осуществить ДНК-экспертизы, чтобы установить точные данные погибших.

В "Новой почте" объявили траур по погибшим коллегам во время удара по терминалу под Харьковом. Там говорят, что у работников не было шанса успеть добежать до укрытия.

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