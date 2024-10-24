На Харьковщине разоблачены два корректировщика: одну из них ФСБ завербовала через предложение близости (фото)

Одной из информаторок была 35-летняя контрактница воинской части, которая дислоцируется в Харьковской области.
Служба безопасности задержала еще двух корректировщиков ФСБ в Харьковской области. Они собирали координаты пунктов управления, укрепрайонов и огневых позиций украинских воинов.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Одной из информаторок была 35-летняя контрактница воинской части, которая дислоцируется в Харьковской области.
Женщину завербовали через Телеграмм-каналы, где на нее вышел представитель фсб, который выдавал себя за "рядового" гражданина и предложил близкие отношения.
В качестве радиотелеграфистки она использовала свое служебное положение для сбора локации Сил обороны в Харькове и прилегающих территориях.
Также она самостоятельно обходила город, где скрыто фиксировала расположение украинских защитников.
Еще одним фигурантом оказался прокремлевский блогер из Купянского района, администрировавший Телеграмм-канал фсб.
На враждебном интернет-ресурсе злоумышленник преподавал геолокации украинских войск вблизи прифронтового райцентра.
Кроме того, блоггер призвал своих подписчиков приобщаться к распространению информации о местах базирования и перемещения Сил обороны на Купянском направлении.
Во время обысков у обоих задержанных изъяты мобильные телефоны с поличным в пользу России.
Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по чч. 2, 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).
Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.
Комплексные мероприятия проводились сотрудниками СБУ в Харьковской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры и Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.
Ранее СБУ задержала корректировщика ФСБ, завербованного через сайт знакомств.
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