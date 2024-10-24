На Харьковщине разоблачены два корректировщика: одну из них ФСБ завербовала через предложение близости (фото)

Одной из информаторок была 35-летняя контрактница воинской части, которая дислоцируется в Харьковской области.

Служба безопасности задержала еще двух корректировщиков ФСБ в Харьковской области. Они собирали координаты пунктов управления, укрепрайонов и огневых позиций украинских воинов.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Одной из информаторок была 35-летняя контрактница воинской части, которая дислоцируется в Харьковской области.

Женщину завербовали через Телеграмм-каналы, где на нее вышел представитель фсб, который выдавал себя за "рядового" гражданина и предложил близкие отношения.

В качестве радиотелеграфистки она использовала свое служебное положение для сбора локации Сил обороны в Харькове и прилегающих территориях.

Также она самостоятельно обходила город, где скрыто фиксировала расположение украинских защитников.

Еще одним фигурантом оказался прокремлевский блогер из Купянского района, администрировавший Телеграмм-канал фсб.

На враждебном интернет-ресурсе злоумышленник преподавал геолокации украинских войск вблизи прифронтового райцентра.

Кроме того, блоггер призвал своих подписчиков приобщаться к распространению информации о местах базирования и перемещения Сил обороны на Купянском направлении.

Во время обысков у обоих задержанных изъяты мобильные телефоны с поличным в пользу России.

Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по чч. 2, 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

Комплексные мероприятия проводились сотрудниками СБУ в Харьковской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры и Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.

Ранее СБУ задержала корректировщика ФСБ, завербованного через сайт знакомств.

СБУ задержала предателей, корректировавших вражеские атаки по Киеву, Полтаве и Чернигову

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