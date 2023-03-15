На Харьковщине разоблачили экс-правохранителя и сотрудника ГСЧС, которые во время оккупации жестоко убили двух односельчан

Сотрудники ГБР разоблачили четырех человек, которые во время оккупации села Чугуевского района жестоко убили двух местных жителей.

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали представителей так называемой "народной дружины", которые во время оккупации села Хотимля в Харьковской области убили местных мужчину и женщину.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Правоохранители разоблачили четырех человек, двое из подозреваемых задержаны.

По информации следствия, бывший правоохранитель, сотрудник ГСЧС и двое гражданских во время временной оккупации села остались на захваченной россиянами территории. В марте 2022 года после того, как российские военные вошли в Чугуевский район, фигуранты решили не ждать, пока россияне организуют оккупационные органы власти в селе и создали так называемую бригаду "народной дружины".

"Фигуранты, в частности, решили наказать двух местных жителей, заподозренных в кражах. Взяв с собой бейсбольную биту, арматуру, деревянные и металлические палки, они ворвались в дом пострадавших. Сначала мужчину и женщину жестоко избивали, после этого людей в полусознании оттащили к местному озеру и сбросили еще живых в воду с крутого берега. Поскольку потерпевшие еще подавали признаки жизни их решили добить. Для этого в головы людей начали бросать фрагменты находящегося на берегу бетонного фундамента", – говорится в сообщении.

Во время деоккупации села бывший полицейский и один его сообщник бежали в Российскую Федерацию. Двое других остались. Их задержали сотрудники ГБР.

В настоящее время двое задержанных сообщены о подозрении в умышленном убийстве двух лиц, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 115 УК Украины), в случае подтверждения информации, что фигуранты работали на оккупантов, им также будет сообщено о подозрении в госизмене.

Двум их сообщникам, бежавшим во время деоккупации, о подозрении сообщено заочно. Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Напомним, СБУ задержала харьковчанина, готовившего теракты против украинских летчиков и спецназовцев.

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