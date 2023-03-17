На Харьковщине разоблачили предательницу: ездила на "обучение" в РФ и заявила, что будет преподавать на русском

В Харьковской области будут заочно судить 38-летнюю коллаборантку, которая во время оккупации возглавила один из медицинских колледжей в Купянске.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

По данным следствия, 38-летняя женщина во время оккупации населённого пункта заняла должность "директора" "Купянского медицинского колледжа имени Марии Шкарлетовой". Предательница ездила на "обучение" в Курск, после чего заявила, что в колледже будут внедрены российские стандарты, а обучение будет проводиться исключительно на русском языке.

Предательница заочно уведомлена о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 3 ст. 111-1 УК Украины). Вскоре она будет объявлена в розыск, поскольку после деоккупации региона она сбежала.

Напомним, в Харькове к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества приговорили 54-летнюю коллаборантку, которая помогала россиянам убивать воинов ВСУ и гражданских. Она передавала оккупантам данные о дислокации ВСУ и пунктах выдачи гуманитарной помощи.

Читайте также: